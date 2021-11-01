У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 21 випуск від 01.11.2021 за почесний титул супермами змагатимуться:

– відповідальна Анжеліка, для якої бактерії – найгірші вороги;

– шибайголова та колишня пацанка Іра Слюнько;

– мама-красуня Олена;

– широко обізнана Іриша.

Результати оцінювання і вердикт психолога проєкту учасниці дізнаються у фіналі, а боротьба почнеться вдома у вродливої мами Олени. У 21 випуску проєкту Супермама 2021 конкурентки очікуватимуть на першу зустріч у розкішному маєтку, де живе володарка розкішних і струнких ніг, але місцем їхньої зустрічі стане дорога!

Згодом Олена приїде за конкурентками на тонованому автомобілі та попросить відключити геолокацію на телефоні, аргументуючи це безпекою, про яку дбає її родина. За словами мами-красуні її чоловік – впливова й успішна людина, яка має багато заздрісників і ворогів. Тому в їхній родині діють особливі секретні правила.

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Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 20 випуск (ефір від 28.10.2021)