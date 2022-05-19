Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 20 випуск від 19.05.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі учасниці проінспектують, як живе прискіплива мама Діана. Героїні 35 років, і вона виховує двох доньок: 2-річну Арішу та 9-річну Машу. Діана ретельно контролює режим дня дітей, а також харчування. Вона ходить на продуктові ринки, де купує домашні кисломолочні продукти, овочі та фрукти.

Героїня 20 випуску Супермама Діана захоплюється блогерством. Вона ходить по ресторанах для дорослих і дітей, де перевіряє якість обслуговування, смак страв і чистоту. Усі свої спостереження Діана викладає в інстаграмі. Як її суперниці оцінять таке хобі? Хто переможе цього тижня? Дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 20.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 19 випуск (ефір від 18.05.2022)