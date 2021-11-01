В семейном реалити Супермама 4 сезон 21 выпуск от 01.11.2021 за почетный титул супермамы будут соревноваться:

– ответственная Анжелика, для которой бактерии – худшие враги;

– сорвиголова и бывшая пацанка Ира Слюнько;

– мама-красавица Елена;

– широко осведомленная Ириша.

Результаты оценивания и вердикт психолога проекта участницы узнают в финале, а борьба начнется дома у красивой мамы Елены. В 21 выпуске проекта Супермама 2021 конкурентки будут надеяться на первую встречу в роскошном особняке, где живет обладательница роскошных и стройных ног, но местом их встречи станет дорога!

Позже Елена приедет за конкурентками на тонированном автомобиле и попросит отключить геолокацию на телефоне, аргументируя это безопасностью, о которой заботится ее семья. По словам мамы-красавицы ее муж – влиятельный и успешный человек, имеющий много завистников и врагов. Поэтому в их семье действуют особые секретные правила.

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