Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 24 выпуск от 04.11.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе экс-пацанка Ира Слюнько, мама-красавица Елена и широко осведомленная мама Ириша приедут в гости к ответственной маме Анжелике. Чем удивит четвертая участница своих конкуренток? Узнайте прямо сейчас!

Героиня 24 выпуска Супермама 2021 Анжелика воспитывает 10-месячную дочь Монику. Женщина пытается дать своему ребенку все самое лучшее: хорошую одежду, качественные игрушки и полезную еду. Анжелика тщательно следит за чистотой в доме. Она дважды в день моет пол в детской комнате и тщательно стерилизует все предметы, которые дочь может взять в рот. Что о такой любви к чистоте скажут соперницы Анжелики? Кто из участниц получит главный титул на этой неделе? Смотрите онлайн проект СТБ Супермама сезон 4 выпуск 24.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 23 выпуск (эфир от 03.11.2021)