Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 25 выпуск от 08.11.2021 на сайте СТБ – новая четверка мамочек ждет знакомства! За почетное звание супермамы будут соревноваться мамочки из Одессы:

– расслабленная мама в кайф Кристина;

– энергичная мама-достигатор Аня;

– Люба, которая для своего сына и мама, и мачеха;

– хрупкая эколог Зина.

Уже на первом знакомстве мамы не будут скрывать свои горячие темпераменты, из-за чего в 25 выпуске проекта Супермама 2021 между ними начнется мини-конфликт! Что станет причиной эмоциональной дискуссии? И не повлияет ли это на объективное оценивание в дальнейшем? Узнаете вскоре.

Первой познакомить конкуренток со своей жизнью случай представится главной карьеристке этой четверки. Энергичная мама-достигатор Аня занимается любимым делом, может похвастаться неплохими достатками и воспитывает будущую звезду. Все ли так безупречно в ее жизни, проверит делегация придирчивых мамочек. Не пропустите эту увлекательную ревизию – смотрите онлайн реалити Супермама 4 сезон 25 выпуск от 08.11.2021!

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 24 выпуск (эфир от 04.11.2021)