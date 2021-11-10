У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 27 випуск від 10.11.2021 мамконтроль озброїться пильністю, прискіпливістю та неабиякою педантичністю, адже на нього чекатиме знайомство з життям чергової претендентки на звання ідеальної матусі!

Цього разу своєю родиною і розкішним життям вирішить похизуватися мама в кайф Христина. У 27 випуску проєкту Супермама 2021 вона запросить Аню, Любу та Зіну не додому, а в заміський комплекс, де вона щодня ніжиться під промінням сонця разом зі своїми дітьми й коханим чоловіком.

Чим здивує конкуренток, здавалося б, ідеальний шлюб Христини? Які приголомшливі подробиці спливуть назовні? І чи не вплине це на шанс цієї матусі перемогти у фіналі? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 27 випуск від 10.11.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся усі відповіді на запитання просто зараз!

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