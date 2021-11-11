Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 28 випуск від 11.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі гостей прийматиме мама-екологиня Зіна. Жінка виховує двох дітей: 4-річного сина Макара та однорічну доньку Марусю. Зіна – прихильниця екологічного підходу до життя. Вона поділиться з суперницями своїми методами турботи про довкілля, яких навчає і дітей. Чи оцінять матусі її старання? І які оцінки виставлять за хазяйновитість, самореалізацію та виховання дітей? Дізнайтеся просто зараз!

У 28 випуску Супермама 2021 фінальна зустріч матусь закінчиться серйозним конфліктом двох учасниць. Вперше в історії шоу жінки влаштують справжню бійку. Що не поділять матусі? І чи отримають після цього головний титул? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 28.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 27 випуск (ефір від 10.11.2021)