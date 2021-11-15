У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 29 випуск від 15.11.2021 за титул супермами змагатимуться нові учасниці:

— топова мама Дар’я, для якої перемога та самореалізація – найголовніші життєві пріоритети;

— розслаблена домашня мама Юлія, яка перебуває у декреті вже сім років;

— молода багатодітна матір Рита, головною цінністю якої є здоров’я;

— самовіддана Зарина, яка обмежує себе в усьому заради добробуту дитини.

У 29 випуску своїми педагогічними методами поділиться розслаблена мама Юлія, яка наважиться першою прийняти мамконтроль у себе вдома. Жінка виховує шестирічну доньку Кіру, заради виховання якої сім років тому покинула роботу. Нині вона – щаслива матір, яка бачить, як росте й розвивається її донька щодня, та дружина, що надихає свого чоловіка на нові досягнення. Довготривалий декрет для Юлії – кайф, без якого вона не уявляє свого життя.

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— чи виправдані такі жертви Юлії заради родини?

— чому вона не проявляє ніжності до власної доньки?

— на які проблеми дівчинки розслаблена мама заплющує очі?

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 28 випуск (ефір від 11.11.2021)