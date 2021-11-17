В семейном реалити Супермама 4 сезон 31 выпуск от 17.11.2021 делегация мам отправится в гости к многодетной маме Маргарите, для которой здоровье – самый главный жизненный приоритет.

В свои двадцать шесть лет эта осознанная женщина успела стать мамой пятерых замечательных мальчиков. Еще на первой встрече Маргарита сообщила, что один из мальчиков – не ее родная кровь, а сын мужа от предыдущего брака, однако он так часто находится у них дома, что молодая мама тоже активно принимает участие в его воспитании. Но во время знакомства с мальчиками в 31 выпуске проекта Супермама 2021 мамконтроль озадачит странное совпадение: родной сын и пасынок Риты – сверстники!

Как это возможно? Какие шокирующие тайны скрывает эта семья? И удастся ли претенденткам на звание супермамы узнать о них? Не пропустите неожиданную развязку нового знакомства – смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 31 выпуск от 17.11.2021 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 30 выпуск (эфир от 16.11.2021)