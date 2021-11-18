Вы смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 32 выпуск от 18.11.2021 на сайте СТБ!

Пройти проверку осталось одной мамочке – самоотверженной Зарине. Женщина живет по принципу «Все лучшее – детям». Она экономит на себе, на внешнем виде и здоровье ради 3-летней дочери Маши. Зарина готова отдать последнюю копейку на новую одежду, игрушки и витамины для ребенка – только бы Маша была счастлива и ни в чем не нуждалась. Как такую ​​позицию оценят соперницы и психолог Дмитрий Карпачев? Узнайте прямо сейчас.

В 32 выпуске проекта Супермама 32 выпуск знакомство с жизнью Зарины начнется с ее работы. Женщина работает автомойщицей и почти каждый день выходит на работу, чтобы оплачивать услуги няни. Шоком для конкуренток станет то, что почти всю свою заработную плату она отдает няне! Почему Зарина не стремится изменить свою сложную ситуацию? Чем завершится знакомство соперниц с дочерью Машей? И кто станет победительницей на этой неделе? Ответы на вопросы узнайте первыми – смотрите онлайн проект Супермама 4 сезон 32 выпуск от 18.11.2021.

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