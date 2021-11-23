Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 34 випуск від 23.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі перевірку мамконтроля пройде безвідмовна мама Настя. У неї особливо сильний зв'язок зі своєю донькою, адже вона годувала її груддю до 3 років. Настя вважає, що дитина має бути поруч з мамою якомога довше, тому їй важко було змиритися з думкою про те, що доньку потрібно віддавати в садочок.

У 34 випуску Супермама 2021 Настя розповість, що після весілля вона не працювала жодного дня і не хоче виходити на роботу. Героїню влаштовує те, що сім’ю забезпечує чоловік. Чи справді у житті Насті все так ідеально, як вона розповідає? Які насправді у неї стосунки з чоловіком? Матусі будуть шоковані почутим. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 34.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 33 випуск (ефір від 22.11.2021)