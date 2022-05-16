Приготуйтеся до подорожі, адже психологічне реаліті Супермама 4 сезон 17 випуск від 16.05.2022 завітає до колоритної та сонячної Одеси! Саме в цьому місті живе гаряча південна четвірка матусь, налаштованих на перемогу в цьому феєричному змаганні.

Першою своїми педагогічними принципами й ідеальним життям вирішить похизуватися мама-бодибілдерка Катя. Ця цілеспрямована жінка не знає, що таке лінь і втома, адже щодня на її хоча й накачані, але тендітні плечі, лягають прибирання, приготування їжі, виховання донечки, а також турбота про себе. У 17 випуску проєкту Супермама 2021 мамконтроль перевірить, чи все те правда, про що так красномовно розповідає Катя.

Першим, що вразить учасниць, стане розкішний маєток мами-бодибілдерки, а також – її рельєфна фігура. Але конкурентки будуть в шоці від жертв, які стоять за цим ідеальним тілом. Через які моторошні випробування доводиться проходити Каті кожного разу? І як до них ставиться її чоловік? Дивіться онлайн психологічне реаліті Супермама 4 сезон 17 випуск від 16.05.2022 на сайті СТБ і дізнайтеся відповіді на запитання просто зараз!

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 16 випуск (ефір від 21.10.2021)