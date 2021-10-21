Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 16 випуск від 21.10.2021 на сайті телеканалу СТБ! Сьогодні перевірку мамконтролю пройде сувора мама Катя. Героїня виховує двох синів: 12-річного Іллю та 9-місячного Артура. Катя пильно контролює кожен крок своїх дітей та любить, коли виконують усі прохання з першого разу. Якщо старший син відмовляється їсти або не підтримує порядок у домі, то може бути покараний за це.

У 16 випуску Супермама 2021 Катя розповість, що ніколи не була ідеальною мамою. Вона народила Іллю у 15 років, але материнський інстинкт у неї не з’явився. Проте зараз Катя дуже сильно працює над собою та покращенням стосунків з дітьми. Жінка прийшла на проєкт, щоб подивитися на свою сім’ю зі сторони та знайти відповіді на запитання, як жити далі. Що Дмитро Карпачов порекомендує Каті? Дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 16.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 15 випуск (ефір від 20.10.2021)