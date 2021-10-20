У сімейному реаліті Супермама 4 сезон 15 випуск від 20.10.2021 у своє казкове життя конкуренток занурить мама Яна. За її словами діти – божий дар, у який вона вкладає усі свої сили й душу. Дитячі тематичні вечірки, різноманітні секції, втілення усіх мрій – усе, що робить для своїх сина й доньки Яна.

У 15 випуску реаліті Супермама 2021 учасниці переконаються у тому, що між малечею і матір’ю є сильний сакральний зв’язок, а їхнє проведення часу завжди ефективне й корисне. Але згодом образ ідеальної матусі й господині Яни розіб’ється вщент об одкровення її свекрухи та чоловіка…

Дивіться онлайн проєкт Супермама 4 сезон 15 випуск від 20.10.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся:

— Чому законний чоловік казкової матусі виплачує аліменти на дітей?

— Що доведе Яну до сліз?

— Невже у цій родині за казкою приховується справжнє пекло?

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 14 випуск (ефір від 19.10.2021)