В семейном реалити Супермама 4 сезон 15 выпуск от 20.10.2021 в свою сказочную жизнь конкуренток погрузит мама Яна. По ее словам дети – божий дар, в который она вкладывает все свои силы и душу. Детские тематические вечеринки, различные секции, воплощение всех желаний – все, что делает для своих сына и дочери Яна.

В 15 выпуске реалити Супермама 2021 участницы убедятся в том, что между малышами и матерью есть сильная сакральная связь, а их времяпрепровождение всегда эффективно и полезно. Но впоследствии образ идеальной мамы и хозяйки Яны разобьется вдребезги об откровения ее свекрови и мужа…

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— Почему законный муж сказочной мамы выплачивает алименты на детей?

— Что доведет Яну до слез?

— Неужели в этой семье за сказкой скрывается настоящий ад?

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