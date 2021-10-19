Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 14 випуск від 19.10.2021 на сайті телеканалу СТБ! Цього тижня за перемогу змагаються секс-блогерка Саша, мама-фея Марина, сувора мама Катя та казкова мама Яна.

У 14 випуску проєкту Супермама 2021 учасниці завітають у гості до Саші. Вона – мама в декреті, яка вирішила створити блог на тему сексу. В інстаграмі жінка залюбки говорить на інтимні теми та ділиться власним досвідом. Що Яна, Катя та Марина скажуть про захоплення Саші? Як вони оцінять її материнські якості та виховання дітей? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 14.

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