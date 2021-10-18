Що обіцяє новий тиждень? Звісно ж знайомство з новими учасницями психологічного реаліті Супермама 4 сезон 13 випуск від 18.10.2021! Претендентками на титул ідеальної матусі стануть:

— витончена мама-фея Марина, в домі якої панує анархія;

— сувора мама Катя, яка практикує різні види покарань для дітей;

— секс-блогерка Саша, для якої інтимне життя – найголовніша річ;

— казкова мама Яна, яка звикла присвячувати весь свій вільний час дітям.

У 13 випуску проєкту Супермама 2021 перевірку мамконтролем пройде мама-фея Марина. Ця учасниця пишається своїми стосунками з дітьми, адже син і донька довіряють їй і звертаються за порадою в будь-якій ситуації. Але конкурентки Марини помітять, що поруч із такою злагодою і гармонією в цій родині панує повна анархія!

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 13 випуск від 18.10.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся, які одкровення дітей Марини приголомшать матусь і змусять їх завмерти в шоку.

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 12 випуск (ефір від 14.10.2021)