Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 16 выпуск от 21.10.2021 на сайте телеканала СТБ! Сегодня проверку мамконтроля пройдет строгая мама Катя. Героиня воспитывает двух сыновей: 12-летнего Илью и 9-месячного Артура. Катя пристально контролирует каждый шаг своих детей и любит, когда выполняют все просьбы с первого раза. Если старший сын отказывается есть или не поддерживает порядок в доме, то может быть наказан за это.

В 16 выпуске Супермама 2021 Катя расскажет, что никогда не была идеальной мамой. Она родила Илью в 15 лет, но материнский инстинкт у нее не появился. Однако сейчас Катя очень сильно работает над собой и улучшением отношений с детьми. Женщина пришла на проект, чтобы посмотреть на свою семью со стороны и найти ответы на вопрос, как жить дальше. Что Дмитрий Карпачев порекомендует Кате? Смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 16.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 15 выпуск (эфир от 20.10.2021)