Приготовьтесь к путешествию, ведь психологическое реалити Супермама 4 сезон 17 выпуск от 16.05.2022 посетит колоритную и солнечную Одессу! Именно в этом городе живет горячая южная четверка мам, настроенных на победу в этом феерическом соревновании.

Первой своими педагогическими принципами и идеальной жизнью решит похвастаться мама-бодибилдерша Катя. Эта целеустремленная женщина не знает, что такое лень и усталость, ведь ежедневно на ее хотя и накачанные, но хрупкие плечи, ложатся уборка, приготовление пищи, воспитание дочери, а также забота о себе. В 17 выпуске проекта Супермама 2021 мамконтроль проверит, все ли то правда, о чем так красноречиво рассказывает Катя.

Первым, что поразит участниц, станет роскошный особняк мамы-бодибилдерши, а также – ее рельефная фигура. Но конкурентки будут в шоке от жертв, которые стоят за этим идеальным телом. Через какие жуткие испытания приходится проходить Кате каждый раз? И как к ним относится ее муж? Смотрите онлайн психологическое реалити Супермама 4 сезон 17 выпуск от 16.05.2022 на сайте СТБ и узнайте ответы на вопросы прямо сейчас!

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