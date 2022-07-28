Супермама 4 сезон 12 випуск – дивитись онлайн ефір від 28.07.2022

Випуск 12 | 28.07.2022 | Сезон 4

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 4 сезон 12 випуск від 28.07.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі учасниці завітають в гості до мами-героїні Лілі та дізнаються, як живе її велика та дружня родина.

Ліля вирішить почати день з бачати та запросить суперниць до танцювальної студії. Цим вона хоче показати, що можна знайти час на себе та свої хобі, виховуючи шістьох дітей.

Також у 12 випуску Супермама 2022 Ліля розповість Даші, Лесі та Ірині шокуючі історії про події у її сім’ї. Матусі будуть вражені великодушністю Лілі, яка наважилася взяти на себе відповідальність за трьох дітей своєї сестри, маючи трьох власних. Проте на фінальній зустрічі відбудеться дещо несподіване. Дмитро Карпачов проведе власне розслідування та дізнається правду про те, як племінники опинилися під опікунством Лілі. Хто з учасниць отримає головний титул? Дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 4 випуск 12.

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