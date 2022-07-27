Супермама 4 сезон 11 випуск – дивитись онлайн ефір від 27.07.2022

Випуск 11 | 27.07.2022 | Сезон 4

У психологічному реаліті Супермама 4 сезон 11 випуск від 27.07.2022 двері свого будинку гостинно відчинить мама-цариця Ірина. У її домі панує абсолютний матріархат, гармонія і жіноча енергія, якою вона надихає своїх улюблених і найдорожчих чоловіків – благовірного та трьох синів.

В 11 випуску проєкту Супермама конкурентки будуть приємно вражені ідеальною чистотою розкішних апартаментів, а також духовною просвітленістю їхньої власниці. Однак спілкування з синами Ірини відкриє їм очі та покаже небездоганний зворотний бік ідеальної картини, яку вона так старанно і ретельно вимальовувала.

Що саме здивує претенденток на титул супермами? І чому Ірина опиниться перед серйозною загрозою втрати статусу мами-цариці? Дізнайтеся усі відповіді просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 4 сезон 11 випуск від 27.07.2022 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Супермама 4 сезон 10 випуск (ефір від 26.07.2022)