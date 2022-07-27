Супермама 4 сезон 11 выпуск — смотреть онлайн эфир от 27.07.2022

Выпуск 11 | 27.07.2022 | Сезон 4

В психологическом реалити Супермама 4 сезон 11 выпуск от 27.07.2022 дверь своего дома гостеприимно откроет мама-царица Ирина. В ее доме царит абсолютный матриархат, гармония и женская энергия, которой она вдохновляет своих самых любимых и дорогих мужчин – благоверного и трех сыновей.

В 11 выпуске проекта Супермама конкурентки будут приятно удивлены идеальной чистотой роскошных апартаментов, а также духовной просветленностью их владелицы. Однако общение с сыновьями Ирины откроет им глаза и покажет небезупречную обратную сторону идеальной картины, которую она так старательно и тщательно вырисовывала.

Что именно удивит претенденток на титул супермамы? И почему Ирина окажется перед серьезной угрозой потери статуса мамы-королевы? Узнайте все ответы прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 4 сезон 11 выпуск от 27.07.2022 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 10 выпуск (эфир от 26.07.2022)