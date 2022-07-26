Супермама 4 сезон 10 выпуск — смотреть онлайн эфир от 26.07.2022

Выпуск 10 | 26.07.2022 | Сезон 4

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 10 выпуск от 26.07.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе участницы познакомятся с семьей мамы на коне Леси. Женщина воспитывает троих детей: 10-летнюю Марусю, 12-летнюю Катю и почти 20-летнего Ваню. Вся семья Леси привлечена к семейному бизнесу – конному клубу. Женщина уверена, что она – супермама, так как смогла объединить всю семью вокруг общего дела.

В 10 выпуске Супермама 2022 Леся пригласит соперниц в конный клуб и даст им урок верховой езды. Согласятся ли Лиля, Даша и Ирина оседлать коня? Как они отреагируют на увлечения Леси? И какие баллы выставят за ее самореализацию, воспитание детей и хозяйственность? Не пропустите самое интересное – смотрите проект Супермама сезон 4 выпуск 10 онлайн.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 9 выпуск (эфир от 25.07.2022)