Супермама 4 сезон 12 выпуск — смотреть онлайн эфир от 28.07.2022

Выпуск 12 | 28.07.2022 | Сезон 4

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 4 сезон 12 выпуск от 28.07.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе участницы заглянут в гости к маме-героине Лиле и узнают, как живет ее большая и дружная семья.

Лиля решит начать день с бачаты и пригласит соперниц в танцевальную студию. Этим она хочет показать, что можно найти время на себя и свои хобби, воспитывая шестерых детей.

Также в 12 выпуске Супермама 2022 Лиля расскажет Даше, Лесе и Ирине шокирующие истории о событиях в ее семье. Мамочки будут поражены великодушием Лили, которая решилась взять на себя ответственность за троих детей своей сестры, имея трех собственных. Однако в финальной встрече состоится нечто неожиданное. Дмитрий Карпачев проведет собственное расследование и узнает правду о том, как племянники оказались под опекунством Лили. Кто из участниц получит главный титул? Смотрите онлайн проект Супермама сезон 4 выпуск 12.

Смотрите онлайн Супермама 4 сезон 11 выпуск (эфир от 27.07.2022)