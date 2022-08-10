Супермама 3 сезон 39 випуск – дивитись онлайн ефір від 10.08.2022

Випуск 39 | 10.08.2022 | Сезон 3

Дивіться онлайн проєкт Супермама 3 сезон 39 випуск від 10.08.2022, у якому своє життя на суд суперниць представить мама в законі Аліна. Героїня працює адвокатесою і любить, коли панує справедливість і все відповідає кодексу. А за якими правилами живе сім’я Аліни? Відповідь дивіться у 39 випуску Супермами онлайн.

Аліна самостійно виховує чотирьох дітей від різних чоловіків. Старшим синам – 23 і 19 років, молодшим дітям – 8 і 3 роки. Мама проводить на роботі майже весь час, тому вихованням дітей не займається. Її головна турбота – це їх любити. До яких наслідків призвела така безвідповідальність і байдужість? Від чого суперниці будуть у повному шоці? Дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 3 випуск 39 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 38 випуск (ефір від 09.08.2022)