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Супермама

Video: Супермама 3 сезон 38 випуск від 09.08.2022

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 38 випуск від 9 серпня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 3 сезон 38 випуск (ефір від 09.08.2022) на СТБ
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Супермама 3 сезон 38 випуск – дивитись онлайн ефір від 09.08.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 38 випуск від 09.08.2022

 Супермама 3 сезон 38 випуск – дивитись онлайн ефір від 09.08.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 37 випуск від 08.08.2022

 Супермама 3 сезон 38 випуск – дивитись онлайн ефір від 09.08.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 28 випуск від 04.08.2022

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Випуск 38 | 09.08.2022 | Сезон 3

У 38 випуску проєкту Супермама 3 сезон гостей приймає Юлія – ​​бізнес-мама, яка точно знає, як виростити успішних людей. Вона ростить своїх дітей у дисципліні, адже тільки організовані і цілеспрямовані люди досягають висот. Юлія сама росла в такій сім’ї, її батьки були великими начальниками і спортсменами. Отже тепер діти Юлії живуть так само, як і вона колись. Дочка Олена і син Яким займаються плаванням і англійським, а хлопчик ще й відвідує секцію айкідо. Обидві дитини займаються спортом не тільки для задоволення – вони регулярно приносять додому медалі.

Діти Юлії в 38 випуску проєкту Супермама вразять не тільки учасниць, а й Дмитра Карпачова! Вони розмовляють і міркують, як дорослі сформовані особистості. Деяким матусям здасться, що брат і сестра позбавлені дитинства, адже у них зовсім немає вільного часу! Чи знаходиться час на відпочинок у родині, де все може бути розписано на рік вперед? Дізнайтеся в програмі Супермама 3 сезон 38 випуск від 09.08.2022!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 37 випуск (ефір від 08.08.2022)

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