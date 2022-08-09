Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Все проекты
ua
Супермама

Video: Супермама 3 сезон 38 выпуск от 09.08.2022

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 38 выпуск от 9 августа 2022. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Супермама 3 сезон 38 выпуск (эфир от 09.08.2022) на СТБ
Смотрите также
Супермама 3 сезон 38 выпуск — смотреть онлайн эфир от 09.08.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 38 выпуск от 09.08.2022

 Супермама 3 сезон 38 выпуск — смотреть онлайн эфир от 09.08.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 37 выпуск от 08.08.2022

 Супермама 3 сезон 38 выпуск — смотреть онлайн эфир от 09.08.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 28 выпуск от 04.08.2022

 Супермама 3 сезон 38 выпуск — смотреть онлайн эфир от 09.08.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 27 выпуск от 03.08.2022
Супермама Выпуск 38 Супермама 3 сезон 38 выпуск от 09.08.2022
Выпуск 38 | 09.08.2022 | Сезон 3

В 38 выпуске проекта Супермама 3 сезон гостей принимает Юлия – бизнес-мама, которая точно знает, как вырастить успешных людей. Она растит своих детей в дисциплине, ведь только организованные и целеустремленные люди достигают высот. Юлия сама росла в такой семье, ее родители были большими начальниками и спортсменами. Так что теперь дети Юлии живут точно те же, как и она когда-то. Дочь Алена и сын Аким занимаются плаванием и английским, а мальчик еще и посещает секцию айкидо. Оба ребенка занимаются спортом не только для удовольствия – они регулярно приносят домой медали.

Дети Юлии в 38 выпуске проекта Супермама поразят не только участниц, но и Дмитрия Карпачева! Они разговаривают и рассуждают, как взрослые сформировавшиеся личности. Некоторым мамочкам покажется, что брат и сестра лишены детства, ведь у них совсем нет свободного времени! Находится ли время на отдых в семье, где все может быть расписано на год вперед? Узнайте в программе Супермама 3 сезон 38 выпуск от 09.08.2022!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 37 выпуск (эфир от 08.08.2022)

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить