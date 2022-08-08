Супермама 3 сезон 37 выпуск — смотреть онлайн эфир от 08.08.2022

Выпуск 37 | 08.08.2022 | Сезон 3

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 3 сезон 37 выпуск от 08.08.2022 на сайте СТБ! В сегодняшней программе мама в законе Алина, образцово-показательная мама Юлия и мама без диплома Елена проведут ревизию жизни стильной фэшн-мамы ​​Ланы.

Героине 37 выпуска Супермама 39 лет, и она воспитывает двоих детей: 11-летнего сына Федю и 16-летнюю дочь Снежану. Лана учит детей наслаждаться жизнью и радоваться каждому дню. Женщина воспитывает сына, как джентльмена, а дочь, как принцессу. Действительно ли у Ланы такая идеальная жизнь и образцовая семья? Что на самом деле скрывается за глянцевой картинкой? Смотрите онлайн проект СТБ Супермама 2022 выпуск 37.

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