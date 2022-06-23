Супермама 3 сезон 36 выпуск — смотреть онлайн эфир от 23.06.2022

Выпуск 36 | 23.06.2022 | Сезон 3

В 36 выпуске проекта Супермама гостей принимает мама-блогер Настя. С утра до ночи она записывает сториз о своей обычной жизни. Ее подписчики знают все – во сколько Настя встала, во сколько ела, что готовила сыну на обед. Кстати, сама Настя в 36 выпуске Супермама утверждает, что у нее двое детей. Своего пса Марика Настя называет старшим сыном и относится к нему, как к ребенку. Как прокомментируют это остальные мамочки? Узнайте прямо сейчас!

Настя, как и Илона, долго не могла забеременеть, поэтому она и решила завести себе собаку в качестве утешения. Когда родился сын, Настя начала вести блог и показывать жизнь молодой мамы. Приносит ли он ей деньги? Узнайте в проекте Супермама 3 сезон 36 выпуск от 23.06.2022!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 35 выпуск (эфир от 22.06.2022)