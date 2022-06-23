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Супермама

Video: Супермама 3 сезон 36 випуск від 23.06.2022

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 36 випуск від 23 червня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 3 сезон 36 випуск (ефір від 23.06.2022) на СТБ
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Супермама 3 сезон 36 випуск – дивитись онлайн ефір від 23.06.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 36 випуск від 23.06.2022

 Супермама 3 сезон 36 випуск – дивитись онлайн ефір від 23.06.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 35 випуск від 22.06.2022

 Супермама 3 сезон 36 випуск – дивитись онлайн ефір від 23.06.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 34 випуск від 21.06.2022

 Супермама 3 сезон 36 випуск – дивитись онлайн ефір від 23.06.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 33 випуск від 20.06.2022

 Супермама 3 сезон 36 випуск – дивитись онлайн ефір від 23.06.2022
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Супермама – 8 випуск від 16.06.2022

 Супермама 3 сезон 36 випуск – дивитись онлайн ефір від 23.06.2022
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Випуск 36 | 23.06.2022 | Сезон 3

У 36 випуску проєкту Супермама гостей приймає мама-блогерка Настя. З ранку до ночі вона записує сторіз про своє звичайне життя. Її підписники знають все – о котрій годині Настя встала, о котрій їла, що готувала синові на обід. До речі, сама Настя в 36 випуску Супермама стверджує, що у неї двоє дітей. Свого пса Маріка Настя називає старшим сином і ставиться до нього, як до дитини. Як прокоментують це інші матусі? Дізнайтеся просто зараз!

Настя, як і Ілона, довго не могла завагітніти, тому вона і вирішила завести собі собаку як розраду. Коли народився син, Настя почала вести блог і показувати життя молодої мами. Чи приносить він їй гроші? Дізнайтеся в проєкті Супермама 3 сезон 36 випуск від 23.06.2022!

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