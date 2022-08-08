Супермама 3 сезон 37 випуск – дивитись онлайн ефір від 08.08.2022

Випуск 37 | 08.08.2022 | Сезон 3

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 3 сезон 37 випуск від 08.08.2022 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі мама в законі Аліна, взірцево-показова мама Юлія та мама без диплома Олена проведуть ревізію життя стильної фешн-мами Лани.

Героїні 37 випуску Супермама 39 років, і вона виховує двох дітей: 11-річного сина Федю та 16-річну доньку Сніжану. Лана вчить дітей насолоджуватися життям і радіти кожному дню. Жінка виховує сина, як джентльмена, а доньку, як принцесу. Чи справді у Лани таке ідеальне життя та взірцева сім’я? Що насправді ховається за глянцевою картинкою? Дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 2022 випуск 37.

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