Супермама 3 сезон 39 выпуск — смотреть онлайн эфир от 10.08.2022

Выпуск 39 | 10.08.2022 | Сезон 3

Смотрите онлайн проект Супермама 3 сезон 39 выпуск от 10.08.2022, в котором свою жизнь на суд соперниц представит мама в законе Алина. Героиня работает адвокатом и любит, когда царит справедливость и все соответствует кодексу. А по каким правилам живет семья Алины? Ответ смотрите в 39 выпуске Супермамы онлайн.

Алина самостоятельно воспитывает четырех детей от разных мужчин. Старшим сыновьям – 23 и 19 лет, младшим детям – 8 и 3 года. Мама проводит на работе почти все время, поэтому воспитанием детей не занимается. Ее главная забота – это их любить. К каким последствиям привела такая безответственность и безразличие? От чего соперницы будут в полном шоке? Смотрите онлайн проект Супермама сезон 3 выпуск 39 на сайте СТБ!

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