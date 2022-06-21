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Супермама

Video: Супермама 3 сезон 34 випуск від 21.06.2022

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 34 випуск від 4 травня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 3 сезон 34 випуск (ефір від 04.05.2021) на СТБ
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Супермама 3 сезон 34 випуск – дивитись онлайн ефір від 04.05.2021
Супермама

Супермама 3 сезон 34 випуск від 21.06.2022

 Супермама 3 сезон 34 випуск – дивитись онлайн ефір від 04.05.2021
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У 34 випуску шоу Супермама 3 сезон світська левиця Ілона покаже, як привчає свою дочку до красивого життя. Дворічна Ліза ходить разом із мамою в салони краси частіше, ніж деякі дорослі жінки. Для Ілони дуже важлива зовнішність – вона намагається завжди виглядати ідеально. Точно так само ревно вона стежить за чистотою у квартирі.

Народження Лізи стало для Ілони довгоочікуваною подією. Героїня 34 випуску шоу Супермама довго не могла завагітніти. І, коли дочка нарешті народилася, Ілона змінила своє життя так, щоб якомога більше часу проводити з дитиною. Вона працює у сфері міжнародних знайомств і допомагає жінкам знаходити своїх других половинок. Як саме? Дізнайтеся в проєкті Суперамама 3 сезон 34 випуск від 21.06.2022!

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