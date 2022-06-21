Супермама 3 сезон 34 выпуск — смотреть онлайн эфир от 04.05.2021

Выпуск 34 | 21.06.2022 | Сезон 3

В 34 выпуске шоу Супермама 3 сезон светская львица Илона покажет, как приучает свою дочь к красивой жизни. Двухлетняя Лизочка ходит вместе с мамой в салоны красоты чаще, чем некоторые взрослые женщины. Для Илоны очень важна внешность – она старается всегда выглядеть идеально. Точно так же ревностно она следит за чистотой в квартире.

Рождение Лизы стало для Илоны долгожданным событием. Героиня 34 выпуска шоу Супермама долго не могла забеременеть. И, когда дочь наконец-то родилась, Илона изменила свою жизнь так, чтобы как можно больше времени проводить с ребенком. Она работает в сфере международных знакомств и помогает женщинам находить своих вторых половинок. Как именно? Узнайте в проекте Суперамама 3 сезон 34 выпуск от 21.06.2022!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 33 выпуск (эфир от 20.06.2022)