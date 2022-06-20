Супермама 3 сезон 33 випуск – дивитись онлайн ефір від 03.05.2021

Випуск 33 | 20.06.2022 | Сезон 3

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 3 сезон 33 випуск від 20.06.2022, у якому мама-свято Анжеліка, блогерка Настя та світська левиця Ілона завітають у гості до атлетки Даші. Чим здивує спортивна мама своїх суперниць? Які життєві обставини змусити її стати сильною жінкою? Усе найцікавіше дивіться просто зараз.

Даша виховує 8-річного Микиту. Мама і син проводять багато часу разом і мають спільні інтереси. Взяти участь у проєкті Супермама 2022 було ідеєю саме Микити. Він вважає свою маму найкращою у світі, тому завжди бере з неї приклад. А що суперниці скажуть про Дашу? Дивіться онлайн у проєкті Супермама 2022 випуск 33 на СТБ!

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