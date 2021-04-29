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Video: Супермама 3 сезон 32 випуск від 29.04.2021

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 32 випуск від 29 квітня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 3 сезон 32 випуск (ефір від 29.04.2021) на СТБ
Випуск 32 | 29.04.2021 | Сезон 3

У 32 випуску проєкту Супермама учасниці дізнаються, як це – бути сурогатною матір'ю. Катя вважає, що це її місія – допомагати людям, які не можуть мати своїх дітей. Вона вже двічі виношувала і народжувала дітей для іноземних пар.

Катя в 32 випуску шоу Супермама 3 сезон визнається, що гроші також були для неї важливою мотивацією. Коли вона працювала за фахом, то заробляла гроші. А Катя хоче, щоб її єдина рідна донька Ліля ні в чому собі не відмовляла. Участь у програмі сурогатного материнства дозволила Каті вирішити багато фінансових проблем, але з якими ризиками пов'язана така робота? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Супермама 3 сезон 32 випуск від 29.04.2021!

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