У сімейному реаліті Супермама 3 сезон 31 випуск від 28.04.2021 перевірку мамконтролю пройде мама-леді Світлана. Вона перша в Україні створила такі бізнеси, як кейтеринг, святкові івенти та весільне агентство. Світлана організовує лакшері свята, на яких присутні світові зірки та кілька тисяч гостей.

Учасниця 31 випуску Супермама виховує трьох дітей. Між її старшою донькою та молодшими двійнятами різниця у 26 років. Як спілкуються діти? Як і чому Світлана наважилася на пізнє материнство? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн шоу Супермама 2021 випуск 31 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 30 випуск (ефір від 27.04.2021)