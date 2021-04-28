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Video: Супермама 3 сезон 31 выпуск от 28.04.2021

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 31 выпуск от 28 апреля 2021. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Супермама 3 сезон 31 выпуск (эфир от 28.04.2021) на СТБ
Выпуск 31 | 28.04.2021 | Сезон 3

В семейном реалити Супермама 3 сезон 31 выпуск от 28.04.2021 проверку мамконтроля пройдет мама-леди Светлана. Она первая в Украине создала такие бизнесы, как кейтеринг, праздничные ивенты и свадебное агентство. Светлана организует лакшери праздники, на которых присутствуют мировые звезды и несколько тысяч гостей.

Участница 31 выпуска Супермама воспитывает троих детей. Между ее старшей дочерью и младшими двойняшками разница в 26 лет. Как общаются дети? Как и почему Светлана решилась на позднее материнство? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн шоу Супермама 2021 выпуск 31 на сайте СТБ!

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