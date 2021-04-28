В семейном реалити Супермама 3 сезон 31 выпуск от 28.04.2021 проверку мамконтроля пройдет мама-леди Светлана. Она первая в Украине создала такие бизнесы, как кейтеринг, праздничные ивенты и свадебное агентство. Светлана организует лакшери праздники, на которых присутствуют мировые звезды и несколько тысяч гостей.

Участница 31 выпуска Супермама воспитывает троих детей. Между ее старшей дочерью и младшими двойняшками разница в 26 лет. Как общаются дети? Как и почему Светлана решилась на позднее материнство? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн шоу Супермама 2021 выпуск 31 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 30 выпуск (эфир от 27.04.2021)