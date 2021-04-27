В программе Супермама 3 сезон 30 выпуск участницы побывают в гостях у мамы-укротительницы Даши, которая на первый взгляд кажется очень эксцентричной особой. Она признает, что эгоистка: жизнь семьи Даши устроена так, чтобы ей было максимально комфортно. Она зарабатывает на жизнь тем, что учит других женщин манипулировать мужчинами. А как Даша ведет себя со своим мужем Вадимом? Вы будете удивлены!

Героиня 30 выпуска шоу Супермама 2021 предпочитает гостевой брак. Она не скрывает: зачастую пребывание мужа и детей дома раздражает ее, ведь отвлекает от более важных дел. Даша может наругать и даже ударить кого-то из своих сыновей, если они не будут ее слушаться или будут мешать отдыхать! Узнайте подробности в шоу Супермама 3 сезон 30 выпуск от 27.04.2021.

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 29 выпуск (эфир от 26.04.2021)