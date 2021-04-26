Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 3 сезон 29 выпуск от 26.04.2021 на сайте телеканала СТБ! На этой неделе за главный титул будут соревноваться мамы из Киева. Эксцентричная мама Ната живет в унисон с дочкой-подростком. Опытная мама-леди Светлана в 50 лет родила двойню. Укротительница мужчин Даша научила сыновей и мужа, что мир вращается вокруг нее. Суррогатная мама Катя считает своим призванием дарить счастье другим.

В 29 выпуске Супермамы в гости к себе пригласила Ната. Героиня воспитывает 17-летнюю дочь Машу и относится к ней, как к взрослой личности. Наты часто не бывает дома, поэтому ее дочь может самостоятельно позаботиться о себе: убрать, купить продукты и приготовить еду себе и маме. Чем еще удивит соперниц эксцентричная участница? Смотрите онлайн в проекте с Дмитрием Карпачевым Супермама 2021 выпуск 29.

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 28 выпуск (эфир от 22.04.2021)