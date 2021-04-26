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Video: Супермама 3 сезон 29 выпуск от 26.04.2021

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 29 выпуск от 26 апреля 2021. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Супермама 3 сезон 29 выпуск (эфир от 26.04.2021) на СТБ
Выпуск 29 | 26.04.2021 | Сезон 3

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 3 сезон 29 выпуск от 26.04.2021 на сайте телеканала СТБ! На этой неделе за главный титул будут соревноваться мамы из Киева. Эксцентричная мама Ната живет в унисон с дочкой-подростком. Опытная мама-леди Светлана в 50 лет родила двойню. Укротительница мужчин Даша научила сыновей и мужа, что мир вращается вокруг нее. Суррогатная мама Катя считает своим призванием дарить счастье другим.

В 29 выпуске Супермамы в гости к себе пригласила Ната. Героиня воспитывает 17-летнюю дочь Машу и относится к ней, как к взрослой личности. Наты часто не бывает дома, поэтому ее дочь может самостоятельно позаботиться о себе: убрать, купить продукты и приготовить еду себе и маме. Чем еще удивит соперниц эксцентричная участница? Смотрите онлайн в проекте с Дмитрием Карпачевым Супермама 2021 выпуск 29.

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