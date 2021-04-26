Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 3 сезон 29 випуск від 26.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! Цього тижня за головний титул змагатимуться матусі з Києва. Ексцентрична мама Ната живе в унісон з донькою-підлітком. Досвідчена мама-леді Світлана у 50 років народила двійню. Приборкувачка чоловіків Даша навчила синів і чоловіка, що світ обертається навколо неї. Сурогатна мама Катя вважає своїм покликанням дарувати щастя іншим.

У 29 випуску Супермами в гості до себе запросила Ната. Героїня виховує 17-річну доньку Машу і ставиться до неї, як до дорослої особистості. Нати часто не буває вдома, тому її донька може самостійно подбати про себе: прибрати, купити продукти та приготувати їсти собі та мамі. Чим ще здивує суперниць ексцентрична учасниця? Дивіться онлайн у проєкті з Дмитром Карпачовим Супермама 2021 випуск 29.

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 28 випуск (ефір від 22.04.2021)