У 28 випуску проєкту Супермама учасниці побувають в гостях у мами-балерини Карини. Прима-балерина «живе» своєю роботою. Постійні репетиції, виступи та гастролі – так виглядає графік мами 6-річного Матвія. Чи отримує хлопчик досить любові та уваги від мами, яка настільки любить балет, що виходить на сцену навіть із сильними травмами? Дізнайтеся просто зараз!

Героїня 28 випуску проєкту Супермама познайомилася зі своїм чоловіком Володимиром завдяки танцям. Спочатку він був партнером Карини. Зараз подружжя у шлюбі вже 12 років. Володимир вже не танцює, а ось Карину досі цікавить тільки сцена. Як до цього ставляться чоловік і син балерини? Дізнайтеся в шоу Супермама 3 сезон 28 випуск від 22.04.2021!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 27 випуск (ефір від 21.04.2021)