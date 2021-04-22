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Video: Супермама 3 сезон 28 випуск від 22.04.2021

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 28 випуск від 22 квітня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 3 сезон 28 випуск (ефір від 22.04.2021) на СТБ
Випуск 28 | 22.04.2021 | Сезон 3

У 28 випуску проєкту Супермама учасниці побувають в гостях у мами-балерини Карини. Прима-балерина «живе» своєю роботою. Постійні репетиції, виступи та гастролі – так виглядає графік мами 6-річного Матвія. Чи отримує хлопчик досить любові та уваги від мами, яка настільки любить балет, що виходить на сцену навіть із сильними травмами? Дізнайтеся просто зараз!

Героїня 28 випуску проєкту Супермама познайомилася зі своїм чоловіком Володимиром завдяки танцям. Спочатку він був партнером Карини. Зараз подружжя у шлюбі вже 12 років. Володимир вже не танцює, а ось Карину досі цікавить тільки сцена. Як до цього ставляться чоловік і син балерини? Дізнайтеся в шоу Супермама 3 сезон 28 випуск від 22.04.2021!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 27 випуск (ефір від 21.04.2021) 

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