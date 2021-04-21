У сімейному реаліті Супермама 3 сезон 27 випуск від 21.04.2021 перевірку мамконтролю пройде мама-пантера Тата. Героїня виховує двох доньок: Ніці – 3 роки, Аделіні 1 рік і 8 місяців. Тата позиціонує себе як мама без жорстких правил і тотального контролю. Героїня вважає себе супермамою, адже вона встигає реалізовуватися в блогінгу та дарувати дітям щасливе дитинство. Та чи справді це так? Перевірять учасниці шоу Супермама 2021.

Під час ревізії у квартирі Тати матусі познайомляться з її свекрухою. Вони не упустять можливості поспілкуватися з нею та дізнатися, що вона думає про хазяйновитість Тати та її материнські якості. Хочете дізнатися, чим закінчиться перевірка? Дивіться онлайн проєкт Супермама 2021 випуск 27 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 26 випуск (ефір від 20.04.2021)