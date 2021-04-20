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Video: Супермама 3 сезон 26 випуск від 20.04.2021

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 26 випуск від 20 квітня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 3 сезон 26 випуск (ефір від 20.04.2021) на СТБ
Випуск 26 | 20.04.2021 | Сезон 3

У 26 випуску проєкту Супермама 3 сезон учасниці проінспектували маму трьох синів Олену. І хоча зараз Олена в декреті, по ній одразу видно, що вона працює завучем. Так само, як і в школі, вдома Олена вимагає від своїх дітей суворого дотримання дисципліни. Вона контролює, як вони прибирають за собою і роблять домашні завдання. Для Олени дуже важливо, які оцінки отримують її діти. На її думку, тільки відмінник в майбутньому може стати успішною людиною.

Інші учасниці 3 сезону шоу Супермама відразу ж зрозуміють, що у Олени залізна рука. Ніхто з дітей не сміє її не послухатися, адже вони поважають і бояться маму. Лена вважає, що так і повинно бути, але чи погодиться з нею Дмитро Карпачов? Дізнайтеся в програмі Супермама 3 сезон 26 випуск від 20.04.2021!

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