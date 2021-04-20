В 26 выпуске проекта Супермама 3 сезон участницы проинспектировали маму троих сыновей Лену. И хотя сейчас Лена в декрете, по ней сразу видно, что она работает завучем. Так же как и в школе, дома Лена требует от своих детей строгого соблюдения дисциплины. Она контролирует, как они убирают за собой и делают домашние задания. Для Лены очень важно, какие оценки получают ее дети. По ее мнению, только отличник в будущем может стать успешным человеком.

Другие участницы 3 сезона шоу Супермама сразу же поймут, что у Лены железная рука. Никто из детей не смеет ее ослушаться, ведь они уважают и боятся маму. Лена считает, что так и должно быть, но согласится ли с ней Дмитрий Карпачев? Узнайте в программе Супермама 3 сезон 26 выпуск от 20.04.2021!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 25 выпуск (эфир от 19.04.2021)