Смотрите онлайн проект Супермама 3 сезон 25 выпуск от 19.04.2021 на сайте телеканала СТБ, в котором будут соревноваться мамы из Харькова! Первой соперниц встретит раскованная мама-соблазнительница Татьяна. Героиня пригласит конкуренток в БДСМ-клуб и охотно покажет и расскажет, чем занималась до рождения дочери. Как Елена, Карина и Тата-Пантера отреагируют на это? Смотрите в 25 выпуске Супермамы.

Татьяна воспитывает 7-летнюю принцессу Софию. С самого детства мама учит дочь быть самостоятельной, зарабатывать деньги собственным трудом и надеяться только на свои силы. Какие баллы за материнство получит Татьяна от соперниц? Смотрите онлайн в семейном реалити Супермама сезон 3 выпуск 25.

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 24 выпуск (эфир от 15.04.2021)