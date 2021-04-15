В 24 выпуске проекта Супермама 3 сезон вы увидите, как живет мама-ведьма Даша. Участницы уже были в гостях у коуча Лады, которая знает все об энергетике и ее возможностях. А как пользуется своими способностями Даша? Узнайте прямо сейчас!

Участниц в 24 выпуске шоу Супермама 3 сезон удивит то, что Даша учит своего сына магии! Ее 6-летний сын Матвей разговаривает с духами и пользуется картами Таро. Даша попросит Матвея, чтобы он показал свои способности гостям. Мамочек насторожит то, что мальчик в таком маленьком возрасте уже прикоснулся к темным материям. На кухне у Даши гостьи обнаружат ритуальные предметы и чье-то сердце! Чему может научить такая мама своего ребенка? Смотрите в проекте Супермама 3 сезон 24 выпуск.

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 23 выпуск (эфир от 14.04.2021)