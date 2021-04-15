У 24 випуску проєкту Супермама 3 сезон ви побачите, як живе мама-відьма Даша. Учасниці вже були в гостях у коуча Лади, яка знає все про енергетику та її можливості. А як користується своїми здібностями Даша? Дізнайтеся просто зараз!

Учасниць в 24 випуску шоу Супермама 3 сезон здивує те, що Даша вчить свого сина магії! Її 6-річний син Матвій розмовляє з духами і користується картами Таро. Даша попросить Матвія, щоб він показав свої здібності гостям. Матусь насторожить те, що хлопчик у такому маленькому віці вже доторкнувся до темних матерій. На кухні у Даші гості виявлять ритуальні предмети і чиєсь серце! Чому може навчити така мама свою дитину? Дивіться у проекті Супермама 3 сезон 24 випуск.

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 23 випуск (ефір від 14.04.2021)