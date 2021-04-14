У сімейному реаліті Супермама 3 сезон 23 випуск від 14.04.2021 двері своєї тимчасової оселі відкриє мама-кочівниця Світлана. Її родина любить змінювати обстановку, тому за кілька років вони переїжджали більше 100 разів. Світлана переконана, що така часта зміна місця проживання ніяк не впливає на дітей, навпаки, їм цікаво пізнавати нові місця. Чи так це насправді? І як такий спосіб життя оцінять суперниці? Дивіться у 23 випуску Супермама онлайн.

Під час перевірки Лада, Дарія та Айнур звернуть увагу на те, що Світлана агресивно поводиться з дітьми. Вона часто підвищує голос, може стукнути чи смикнути. Ба більше, будь-які зауваження чи рекомендації суперниць Світлана також сприймає неадекватно. У чому причина такої поведінки? І як це впливає на дітей? Дивіться онлайн у проєкті Супермама сезон 3 випуск 23 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 22 випуск (ефір від 13.04.2021)