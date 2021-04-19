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Video: Супермама 3 сезон 25 випуск від 19.04.2021

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 25 випуск від 19 квітня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 3 сезон 25 випуск (ефір від 19.04.2021) на СТБ
Випуск 25 | 19.04.2021 | Сезон 3

Дивіться онлайн проєкт Супермама 3 сезон 25 випуск від 19.04.2021 на сайті телеканалу СТБ, у якому змагатимуться матусі з Харкова! Першою суперниць зустріне розкута мама-спокусниця Тетяна. Героїня запросить конкуренток у БДСМ-клуб і залюбки покаже і розкаже, чим займалася до народження доньки. Як Олена, Карина та Тата-Пантера відреагують на це? Дивіться у 25 випуску Супермами.

Тетяна виховує 7-річну принцесу Софійку. З самого дитинства мама вчить доньку бути самостійною, заробляти гроші власною працею та сподіватися лише на свої сили. Які бали за материнство отримає Тетяна від суперниць? Дивіться онлайн у сімейному реаліті Супермама сезон 3 випуск 25.

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