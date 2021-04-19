Дивіться онлайн проєкт Супермама 3 сезон 25 випуск від 19.04.2021 на сайті телеканалу СТБ, у якому змагатимуться матусі з Харкова! Першою суперниць зустріне розкута мама-спокусниця Тетяна. Героїня запросить конкуренток у БДСМ-клуб і залюбки покаже і розкаже, чим займалася до народження доньки. Як Олена, Карина та Тата-Пантера відреагують на це? Дивіться у 25 випуску Супермами.

Тетяна виховує 7-річну принцесу Софійку. З самого дитинства мама вчить доньку бути самостійною, заробляти гроші власною працею та сподіватися лише на свої сили. Які бали за материнство отримає Тетяна від суперниць? Дивіться онлайн у сімейному реаліті Супермама сезон 3 випуск 25.

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 24 випуск (ефір від 15.04.2021)